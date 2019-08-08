На улице Тюляева в Краснодаре сделают «выделенку» для общественного транспорта

В субботу, 10 августа, по улице Тюляева в краевом центре появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Как сообщили в мэрии, для движения автобусов, троллейбусов и спецтранспорта разметят крайнюю из трех полос по обеим сторонам полуторакилометрового участка дороги от улицы Сормовской до улицы Уральской и обратно. Припаркованный там личный автотранспорт будет эвакуирован.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в настоящее время крайние правые полосы по обеим сторонам улицы почти не используются для движения транспорта, поскольку заставлены частными автомобилями. С 10 августа парковку и стоянку машин на выделенной полосе запретят.

Сейчас по данному участку улицы Тюляева проходит 19 маршрутов общественного транспорта или 293 единицы в день. По данным МУП «КТТУ», экономия времени движения по троллейбусному маршруту № 14 может составить с введением «выделенки» до 120 минут в день или один оборотный рейс. Для всех маршрутов, по предварительным данным, движение по выделенной полосе позволит сократить время оборотного рейса до 3,5 минут, сократить общее время за день на 70 минут и увеличить число оборотных рейсов в полтора раза.

Всего этим летом в Краснодаре уже размечены или еще будут введены пять выделенных полос для движения общественного транспорта. 10 июля была открыта «выделенка» по улице Северной, 20 июля – по проспекту Чекистов, 30 июля – на улице 1-го Мая. До 20 августа введут выделенную полосу по улице Тургенева от Дальней до Дзержинского. Помимо этих полос, «выделенки» в Краснодаре размечены по улицам Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Северной, Мачуги и Трамвайной.

Василий Хитрых