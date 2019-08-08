Начальника башкирского управления Росгвардии нашли в Марий Эл

В башкирском управлении Росгвардии сегодня официально был представлен новый руководитель — Александр Бурдо, вся карьера которого связана со службой в МВД и Росгвардии Республики Марий Эл. С 2016 года подполковник руководил подразделением Росвардии в этом регионе.

Александр Бордо родился в июне 1963 года. Выпускник Омской высшей школы милиции МВД СССР. Карьеру начинал в 1988 году оперуполномоченным по делам несовершеннолетних оперативно-розыскного отделения ОВД Заводского отдела милиции Йошкар-Олы. Позже работал старшим оперуполномоченным в этом отделе. В начале 1990-х возглавил уголовный розыск этого отдела милиции. В 1993 году получил повышение и стал заместителем начальника отдела криминальной милиции, в 1997 году — заместителем начальника криминальной милиции УВД Йошкар-Олы. В 1998 году возглавил Заречный отдел милиции. В 2000 — криминальную милицию УВД Йошкар-Олы. В 2003-2011 годах занимал должности от первого замначальника управления до начальника криминальной милиции УВД Йошкар-Олы. В 2011 — 2016 годах возглавлял управление вневедомственной охраны при МВД по Марий Эл.

Ирина Самойлова