Угольщиков потянуло на Балтику

Российские компании наращивают погрузку металлургических углей через порты на Балтике, пытаясь обойти существующие логистические ограничения по отгрузке объемов на восток по железной дороге. Так, о росте отгрузки через балтийские порты сообщила Evraz, которая поставляет этим путем уголь не только в Европу, но и на Дальний Восток. Эксперты отмечают относительно неплохую конъюнктуру на рынке коксующихся углей по сравнению с энергетическим углем, благодаря которой поставки через Балтику будут рентабельны при цене выше $80 за тонну.

Evraz из-за высокой загрузки дальневосточных направлений увеличила экспорт угля через балтийские порты, сообщается в отчете компании. В ходе телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов заявил, что вывоз угля в этом направлении является альтернативой отгрузок на Дальний Восток, причем поставки через Балтику ведутся не только для потребителей в Европе, но и на Дальнем Востоке. «По дальневосточному направлению, к сожалению, существуют серьезные ограничения по тем объемам, которые российские железные дороги на этом направлении могут принять»,— пояснил он. Хотя поставки через Балтику не являются оптимальными, Evraz удается «сохранять достаточный уровень рентабельности, который позволяет производить отгрузки», сообщил господин Фролов. В первом полугодии компания нарастила экспорт угля на 8%, до 4,2 млн тонн, в том числе в Индию, Китай и Вьетнам.

Россия поставляет в Европу преимущественно энергетический уголь, но сейчас в ряде случаев поставки стали нерентабельными, поскольку цены на энергетический уголь в Европе упали гораздо сильнее, чем в Азии. Но падение цен мало коснулось коксующихся углей.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в первой половине года перевозка угля в направлении портов Северо-Запада РФ увеличилась на 10%, до 27 млн тонн (как энергетических, так и коксующихся углей).

В «Мечеле» заявили “Ъ”, что сохраняют объемы перевалки через балтийские порты на стабильном уровне. «Компания поставляет в этом направлении премиальные виды продукции — PCI, антрациты, кокс, которые обеспечивают достаточный уровень рентабельности»,— добавил представитель «Мечела». При этом добыча компании, исходя из прогноза ее гендиректора Олега Коржова, в первом полугодии могла сократиться на 15,6%, до 8,2 млн тонн.

Основной угольный актив Evraz — «Распадская», где добывается коксующийся уголь, нарастила реализацию угольного концентрата в первом полугодии на 16%, до 4,1 млн тонн, за счет «максимизации отгрузок» на экспорт. Продажи рядового угля выросли на 57%, до 1,2 млн тонн. Гендиректор «Распадской» Сергей Степанов говорил, что компания производит 13–14 млн тонн угля, «могли бы и больше, но есть логистические ограничения».

ОАО РЖД 5 августа заявило о том, что компании удалось «переломить ситуацию с углем» и обеспечить рост погрузки по всем направлениям на фоне роста цен на энергетический уголь. В июне погрузка угля упала сразу на 7% к июню прошлого года (см. “Ъ” от 31 июля). Что касается поставок в направлении Дальнего Востока, в РЖД отчитались о «рекордных по объему показателях» отправки угля, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей. За семь месяцев погрузка угля в адрес Дальневосточной железной дороги увеличилась на 4,8%, до 60,4 млн тонн (это 70% всего грузопотока), в июле — на 9,7%, до 8,7 млн тонн.

Максим Худалов из АКРА говорит, что рынок для металлургических углей и PCI не так уж и плох. «Цены стоят на уровне $130–140 за тонну, этого вполне достаточно для рентабельной добычи, и поставки через порты Балтики являются вполне разумной стратегией. Думаю, что пока цены на угли этих марок находятся на уровнях выше $80 за тонну, их поставки будут рентабельными. Хуже обстоят дела с углями низкокачественных коксующихся марок типа ГЖ + КС, там цена сейчас уже приближается к $100 за тонну — если снижение продолжится, это серьезно ухудшит рентабельность поставок»,— полагает господин Худалов.

Евгений Зайнуллин