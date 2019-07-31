ОАО РЖД разогнало уголь

ОАО РЖД намерено справиться со спадом погрузки и все-таки выйти на ранее объявленные показатели роста в 1,5% по итогам года. Уже в июле, по предварительным данным, погрузка вернется к уровню 2018 года — в первую очередь за счет угля и контейнерных грузов. Скидка на погрузку угля на порты Юга, введенная в середине июля, уже привела к росту поставок на 8% в этом направлении. Но аналитики, хотя и признают достижения ОАО РЖД, все же считают прогноз роста в 1,5% недостижимым: по их мнению, даже для сохранения нулевой динамики монополии придется продлить действующие и ввести новые скидки на экспортные поставки угля.

ОАО РЖД ожидает восстановления погрузки к уровню 2018 года по итогам июля и продолжения роста в последующие месяцы. Об этом сообщил замгендиректора ОАО РЖД Павел Иванов. «Мы уже идем в этой динамике»,— добавил он.

Основным драйвером восстановления погрузки стал уголь — наиболее массовый груз ОАО РЖД с долей в 29% в погрузке и 46% в общем грузообороте на сети. «На уровне прошлого года остается перевозка угольной продукции,— отметил он,— при этом мы наблюдаем значительный прирост погрузки угля на перевалку — в первую очередь в российские порты, и существенное падение (более 18%) погрузки на перевалку в портах СНГ и Балтии».

В целом погрузка угля за январь—июль пока незначительно отстает от прошлого года (падение на 0,4%, уточнил господин Иванов).

Такое же падение было и по итогам полугодия, однако за один июнь погрузка угля сократилась сразу на 7% к июню 2018 года, тогда как по итогам июля ожидается нулевая динамика. По словам господина Иванова, в первую очередь восстановление погрузки обусловлено скидкой, введенной на период с 16 июля по 14 сентября и нейтрализующей экспортную надбавку в 8%, к тарифу на перевозку угля в направлении экспортных портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). Господин Иванов уточнил, что в июле погрузка угля на порты АЧБ выросла сразу на 8%. По итогам полугодия погрузка в адрес портов Юга падала: по данным ОАО РЖД, она сократилась на 1,1%, до 36,8 млн тонн.

Драйвером роста погрузки также стали контейнерные перевозки — рост на 22%, такой же рост показал контейнерный транзит.

Контейнерные перевозки из Средней Азии на Дальний Восток, которые господин Иванов отметил как новое перспективное направление развития, выросли примерно на 30%.

Павел Иванов подтвердил, что прогноз роста погрузки по итогам 2019 года пока не пересматривается и сохраняется на уровне 1,5%. Ранее первый замгендиректора монополии Анатолий Краснощек в интервью «Гудку» говорил, что ОАО РЖД с июля прогнозирует устойчивый рост погрузки с нарастанием на 1,2–2,3% в сентябре-октябре.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает результаты июля «блестящими», а заслуги ОАО РЖД в восстановлении погрузки — бесспорными. Однако рост в 1,5% по итогам года он считает крайне труднодостижимым: «Прекрасным результатом будет, если ОАО РЖД удастся удержать погрузку на уровне 2018 года». Но даже для такого результата, полагает эксперт, монополии придется не только продлить скидку на порты АЧБ до конца года, но и ввести обсуждаемую скидку на экспортные перевозки в адрес портов Северо-Запада (подробнее см. “Ъ” от 25 апреля и 3 июля). Реализовать это будет сложно, прогнозирует эксперт, поскольку ОАО РЖД хочет гарантии отгрузки определенных объемов угольщиками Кузбасса, желательно — Хакасии, но губернаторы, которые могут выступить гарантами отгрузки, не могут в полной мере контролировать соблюдение всеми компаниями регионов своих обязательств.

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин полагает, что эффект скидки на перевозки угля в порты АЧБ будет ощутим только в августе-сентябре.

«На конец года мы прогнозируем объем перевозок не выше уровня 2018 года, и это оптимистичный сценарий,— говорит он.— В случае сохранения отрицательной динамики и сокращения добычи угля объемы по итогам года могут показать минус 0,5–1% к уровню 2018 года».

Наталья Скорлыгина