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Район Белого моря, расположенный рядом с полигоном МО, закрыли для судоходства

Район Двинского залива Белого моря, возле которого произошел взрыв на военном полигоне, на месяц закрыт для судоходства. Информация об этом размещена на сайте администрации морских портов западной Арктики.

О закрытии залива на месяц «Интерфаксу» подтвердил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

Ранее «Ъ» сообщал, что на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса во время испытаний произошел взрыв. В результате ЧП погибли два человека, еще шестеро были ранены. Пресс-служба администрации Северодвинска заявила о кратковременном повышении радиационного фона. Взрыв произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

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