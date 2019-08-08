При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека

Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва на полигоне в Архангельской области, сообщило Минобороны. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

«Два специалиста от полученных ранений скончались»,— говорится в сообщении военного ведомства (цитата по «Интерфаксу»). В Минобороны уверяют, что «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».

Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) в своей работе не использует окружающую среду. Его топливом служат сжиженные газы и химжидкости. От количества компонентов двигатели делятся на одно-, двух- и трехкомпонентные. Сегодня ЖРД используются в космических программах и тяжелом ракетном вооружении.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что инцидент произошел в военной части в поселке Ненокса, где располагается государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В пресс-службе губернатора Архангельской области Игоря Орлова агентству рассказали, что на место происшествия была направлена санитарная авиация.

Источник «Интерфакса» добавил, что причиной инцидента могла стать детонация боеприпасов из-за нарушения техники безопасности при обращении с ними. «За этим последовал пожар и взрывы»,— сказал он. Источник ТАСС уверяет, что взрыв «начался с судна, сейчас там пожар».

По словам губернатора, эвакуация местных жителей не потребуется.