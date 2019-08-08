Власти сообщили о кратковременном повышении радиационного фона в Северодвинске

Администрация Северодвинска сообщила о нормализации радиационного фона в Архангельской области после взрыва на военном полигоне. «В 11:50 восьмого августа датчики АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной обстановки.— “Ъ”) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался»,— сообщается на сайте администрации.

Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.

В четверг, 8 августа, на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Два человека погибли, шесть пострадали.