«Идея заключалась в глобальном внедрении электромобилей»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, с какими трудностями столкнулась фирма.

Осенью 2007 года преуспевающий в красноречии программист израильского происхождения Шаи Агасси запустил компанию Better Place. Бывшему топ-менеджеру удалось убедить на старте своего будущего проекта многих влиятельных политиков и инвесторов, в том числе главу крупнейшей израильской корпорации Israel Corp Идана Офера. Идану так понравились перспективы, радужно нарисованные Агасси, что он инвестировал в стартап $130 млн, и это было только начало. В это же время компания получила еще $70 млн от фонда Vantage Pont.

Сама идея Агасси заключалась в глобальном внедрении электромобилей. Для реализации идеи нужно было только решить главную техническую проблему «зеленых машин» — частую перезарядку аккумулятора. Поэтому в Better Place занялись разработкой емких аккумуляторов и специальных станций. В планах еще было создание электромобилей на базе существующих. Но, несмотря на умение убеждать, автомобильные компании отказывались предоставлять свои машины под дорогостоящие экоэксперименты. Только Renault согласилась подписать контракт на 100 тыс. машин под их брендом. Для полноценного запуска Агасси требовались многомиллионные вложения. Одна станция по замене аккумуляторов обходилась минимум в $2 млн, тогда как конкуренты в лице Tesla Supercharger делали это за $250 тыс. В 2013 году напору Агасси пришел конец. С одной стороны, поставки электрокаров пользовались минимальным спросом, разрешение на открытие сети своп-станций откладывали месяцами, компания стремительно шла ко дну, правительство Израиля не давало обещанных налоговых послаблений. С другой стороны, в компании царило кумовство, и сам Агасси не предпринимал никаких шагов по привлечению профессиональных консультантов.

Финансовые результаты

Объем суммарных инвестиций за пять лет составил колоссальные $925 млн. Компания Better Place успела за три года стать «единорогом» на рынке электрических автомобилей. Инвесторами компании стали такие известные банки, как HSBC, Morgan Stanley. В 2012 году накануне увольнения самого основателя компании ключевой акционер в лице Идана Офера вложил еще $100 млн на поддержание бизнеса, но ему так и не удалось реанимировать некогда перспективную компанию.