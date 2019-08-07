КПРФ заявила о срыве встречи с избирателями в Альметьевске

В татарстанском избирательном штабе КПРФ заявили о срыве встречи с избирателями в Альметьевске, в которой должны были участвовать депутат Госсовета Артем Прокофьев и приехавший в республику на несколько дней саратовский депутат Николай Бондаренко. Как сообщил господин Прокофьев, коммунисты арендовали для встречи и пресс-конференции зал в бизнес-центре «Территория роста». Однако, когда партийцы и избиратели пришли туда к 10:00, здание оказалось закрыто. В КПРФ полагают, что встречу пытались сорвать по инициативе местных властей. В итоге депутаты общались с избирателями на улице.

Накануне коммунисты также встречались с жителями поселка Нижняя Мактама, которые выступают против создания в районе нефтегазохимического комплекса. На место приехали полицейские, которые заявили, что собрание граждан является незаконным. Господин Прокофьев распространил видеозапись общения с полицией. На вопрос депутата, почему он не может «общаться здесь с избирателями», сотрудник МВД отвечает: «Вы критикуете действия власти». Коммунисты утверждают, что на жителей поселка хотели заставить писать объяснительные, но депутаты этому противостояли.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"