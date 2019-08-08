Уверенный рост: МегаФон раскрыл основные финансовые показатели за 2 квартал 2019 года

МегаФон – оператор цифровых возможностей объявил финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2019 года. За три месяца компания продемонстрировала уверенный рост основных финансовых показателей: выручка выросла на 4,5% и составила 85,6 млрд руб., OIBDA увеличилась на 20,6%.



Число мобильных абонентов МегаФона выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 млн человек на 30 июня 2019 года. Число пользователей передачи данных выросло на 6,9% до 34,45 млн человек на эту же дату.

Абоненты оператора стали больше времени проводить в сети и использовать интернет- сервисы. Ежемесячно каждый клиент МегаФона в среднем потребляет уже более 11,3 Гб трафика. Это на треть больше чем во 2 квартале 2018 года.

Сервисная выручка компании выросла на 3,3% до 78,8 млрд рублей.

«Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Рост сервисной выручки обеспечен продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание. В результате, цифровая выручка компании увеличилась на 30,2% за год», — сообщил Никита Орлов, финансовый директор МегаФона.

Компания также объявила, что запускает новый революционный проект в телеком-ритейле: внедрение инновационного формата магазинов «Цифровые лаунж-салоны будущего». Объем инвестиций составит до 2 млрд рублей.

«Во втором квартале этого года мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером. Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что МегаФон провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет МегаФона третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Операционные и финансовые показатели ПАО «МегаФон» 2 квартал 2019 г.