ФАС примет решение по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева сообщила, что ведомство планирует принять решение по сделке между «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре — после завершения анализа рынка такси.

«В середине сентября мы планируем завершить. Предварительных результатов пока нет. Решение по "Яндекс.Такси" и "Везет" будет приниматься по результатам анализа рынка. Если будет завершен раньше, то решение будет раньше»,— приводит ТАСС слова госпожи Заевой. Она отметила, что решение также будет приниматься с учетом мнения участников рынка.

О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Компания планирует вложить 8 млрд руб. «в развитие такси в регионах». Общероссийское объединение пассажиров попросило ФАС проверить сделку по покупке.

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