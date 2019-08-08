Жээнбеков заявил о грубом нарушении Атамбаевым конституции и законов Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении конституции страны. На заседании Совета безопасности он подчеркнул, что «необходимы безотлагательные меры для сохранения мира в Киргизии».

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона»,— приводит пресс-служба слова господина Жээнбекова.

Президент подчеркнул необходимость «исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране» и принятия «безотлагательных мер». «Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами»,— напомнил он.

Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что после столкновений к медикам обратились более 50 человек, один погиб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бывший президент Киргизии ушел в оборону».