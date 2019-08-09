We will always love you

Подняться на вершину музыкального Олимпа и вдруг оказаться под шквалом критики в мире кино — путь Уитни Хьюстон в кинематографе, как и многих других певиц, всегда был не самым простым. Киносообщество не спешило оказывать им теплый прием, а порой относилось к ним даже с большей требовательностью, чем к профессиональным актрисам. «Коммерсантъ Стиль» и онлайн-кинотеатр ivi вспоминают фильмы, ради главных ролей в которых талантливые певицы решились на эксперименты и бросили вызов Голливуду. Смотрим, как это у них получилось.



«Телохранитель»

Уитни Хьюстон всегда хотела петь и даже бросила ради сценической карьеры учебу. В итоге она стала одной из самых титулованных, успешных и любимых певиц Америки и всего мира. Уитни обладала уникальным голосом в три октавы (и одну ноту). Благодаря этому диапазону она так исполнила песню «I Will Always Love You» в фильме «Телохранитель», что эта лирическая баллада была признана записью года и удостоена премии «Грэмми». В фильме Хьюстон сниматься не планировала, потому что сочла главную героиню — звезду сцены — слишком взбалмошной. История отношений певицы с ее телохранителем, который должен разобраться с анонимными угрозами, доказывает: дистанция от недоверия до любви очень коротка. Все же сыграв в фильме главную женскую роль, Уитни присоединилась к числу певиц, которые попробовали себя на актерском поприще. Трогательную и красивую историю с участием невероятного актерского дуэта Уитни Хьюстон и Кевина Костнера можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi.

«Звезда родилась»

Нашумевший фильм, изменивший жизни сразу троих знаменитостей — Брэдли Купера, Леди Гаги и Ирины Шейк, попавших после премьеры под обстрел фотокамер папарацци и усиленное внимание общественности. История о том, как известный певец открывает молодое дарование, экранизируется не впервые. В 1970-е главную роль в фильме сыграла Барбра Стрейзанд, в наши дни зажглась звезда Леди Гаги. Она сыграла официантку Элли, которая оказывается талантливой певицей. С помощью известного исполнителя Джексона Мейна она делает первые шаги к славе, но в какой-то момент дороги любящих друг друга артистов начинают расходиться. И Джексон вдруг понимает, что мешает Элли двигаться вперед. Последние 15 минут плачут все — без скидок на гендер.

«8 подруг Оушена»

Продолжение истории авантюристов, которыми руководил Дэнни Оушен. Его сестра Дебби оказывается не менее изобретательной мошенницей и собирает банду, чтобы провернуть ограбление века. Девушки планируют украсть бриллиантовое ожерелье, а в таком деле не обойтись без хакерши. Действие разворачивается на главном фэшн-балу современности — MET Gala. Роль одной из авантюристок исполнила Рианна. Яркая и независимая, она не потерялась в звездном актерском ансамбле.

«Начни сначала»

Дженнифер Лопес — обладательница не только прекрасного голоса, но и актерского таланта. Особенно удаются ей роли в комедиях. В этом фильме она играет девушку Майю, которая давно работает в магазине, но не получает повышения. У Майи нет диплома колледжа, из-за чего она страшно комплексует. Друзья девушки, пытаясь помочь ей, размещают в интернете резюме Майи с идеальным бэкграундом. Ее сразу приглашают на работу, но сможет ли она соответствовать своему придуманному образу?

«Бурлеск»

Али (Кристина Агилера) — молодая талантливая певица, которая хочет построить карьеру в Лос-Анджелесе. Она находит работу в бурлеск-клубе, где знакомится с бывшей танцовщицей Тэсс (Шер). Неожиданно против Али начинает выступать танцовщица Никки, которая боится, что талант певицы затмит ее.

«Пятьдесят оттенков свободы»

Этот фильм — последняя часть трилогии, снятой по нашумевшим эротическим романам Эрики Леонард. История Мистера Грея и Анастейши получает развитие — они женятся, но прерывают медовый месяц, так как в офис Кристина проникли воры. С этого момента их жизнь превращается в клубок, в котором есть заговор, обман, ревность и, конечно, любовь. Певица Рита Ора сыграла в фильме сестру Кристина Мию, а также исполнила главную песню «For You».