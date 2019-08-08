Заемщики отказываются от классического кредитования в пользу онлайн-займов

Группа TWINO провела исследование, цель которого — выяснить, почему заемщики предпочитают пользоваться услугами сервисов альтернативного кредитования, а не банковскими продуктами.

У каждого из заемщиков свои причины обратиться в сервис онлайн-кредитования, а не в банк. Большая часть опрошенных клиентов - 56% - выбирают онлайн-займы, потому что получение средств быстрее, чем в банках. Удобная подача заявки на заем, без траты времени на походы в офисы, а также быстрое зачисление денежных средств делает услуги онлайн-компаний востребованными у всех слоев населения.

Многие идут за деньгами в интернет, так как им требуется небольшая сумма и на короткий срок - эту причину назвали 19% клиентов. Сегодня банки не могут удовлетворить потребность клиентов в небольших займах, а компании онлайн-кредитования могут.

Еще одна причина, по которой люди отказываются от банковских услуг, — мало вариантов для погашения и получения займа. Около 9% клиентов обратились в онлайн-компании, потому что они предлагают множество возможностей для оплаты долга и получения денежных средств. Например, деньги можно получить наличными, а также на банковский счет или карту.

6% респондентов взяли в долг в интернете, так как их привлекает возможность дистанционного получения и погашения займов. Когда деньги нужны срочно, то онлайн-сервисы являются единственным инструментом для решения таких потребностей.

Сегодня классическое банковское кредитование не позволяет большому количеству людей получить денежные средства. 10% опрошенных, получили отказ в банке и воспользовались услугами сервисов онлайн-кредитования.

К тому же, для получения кредита в банке зачастую требуется безупречная кредитная история или, как минимум, ее наличие. Чтобы исправить кредитую историю или сформировать ее, в онлайн-компании обратились 8% клиентов. Исходя из этого, выделяется явное преимущество таких компаний перед банками — они дают возможность получить займы всем платежеспособным клиентам.

«Результаты исследования показали, что на данный момент онлайн-займы более адаптированы к современной среде и спросу, нежели банковские продукты. В эпоху современных технологий для получения кредитования клиенты банков все так же вынуждены тратить свое время на очереди и собор большого количества документов. При этом вероятность получить отказ в кредитовании очень велика», - отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru