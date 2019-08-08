Медведев поручил завершить подготовку изменений в КоАП и УК об ответственности за срыв госзакупок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил завершить подготовку изменений в статьи КоАП и УК РФ, которые связаны с установлением ответственности «за умышленное затягивание и срыв закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также другие злоупотребления в указанной сфере».

Соответствующее поручение было дано ФАС, Минфину, Минюсту, Генеральной прокуратуре и МВД России по итогам совещания о социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке. В опубликованном на сайте правительства документе указано, что до 5 сентября 2019 года ведомства должны внести в правительство проекты законов.

О введении административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров и услуг в рамках государственных и муниципальных закупок — в материале “Ъ”.