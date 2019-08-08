Почта-банк открывает свои отделения в «Магните»

Почта-банк планирует открыть отделения в «Магните», сообщил РБК со ссылкой на первого зампреда правления банка Георгия Горшкова. По его словам, банк хочет создать самую массовую сеть дистрибуции в России.

По словам господина Горшкова, проект в пилотном режиме начнет работу осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. В точках посетители смогут открывать счета и вклады, выпускать карты, оформлять кредиты или переводы пенсий.

Расходы на открытие отделений в «Магните» банк не раскрыл, но сообщил, что они будут определяться индивидуально для каждого магазина в зависимости от проходимости и затрат на оборудование.

По словам господина Горшкова, опыт открытия таких точек в «Пятерочке» обеспечил высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы. Представитель «Магнита» рассказал, что проект поможет повысить лояльность покупателей. Также банк и «Магнит» запустят кобрендовую карту.

Почта-банк был создан в 2016 году на базе Лето-банка. «Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% его акций.

Как Почта-банк выходит в лидеры по выдаче кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов), читайте в публикации “Ъ” «Почта-банк на мобильной связи».