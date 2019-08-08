«Чайковский текстиль» в рамках импортозамещения начал выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

Группа компаний «Чайковский текстиль» запустила в промышленное производство ткань накладки для спецодежды нефтяников «Премьер Protect FR 250A». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. К 2022 году предприятие намерено произвести 400 тыс. м этого материала.

Подобная ткань, защищающая от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества и соответствующая требованиям всех ГОСТов, в России до сих пор не производилась. Предприятием получен патент на это изобретение. Субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новой огнестойкой ткани предоставил Минпромторг РФ в рамках федеральной программы по импортозамещению.

Ранее губернатор Максим Решетников, отметив серьезный уровень производства и высокотехнологичность ГК «Чайковский текстиль», выразил уверенность в «потенциале компании для успешного импортозамещения».

До внедрения ноу-хау при производстве спецодежды для нефтяников применялись полиэфирные накладки, которые плавились при высоких температурах. Новая ткань обладает свойством самозатухания. Находясь в пламени, материал сохраняет целостность. При этом он способен не пропускать нефть в течение двух часов ее непрерывного воздействия, воду — более 24 часов. Продукт прошёл испытания в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» и протестирован на термоманекене в лаборатории AITEX (Испания).

Производство огнестойкой ткани ориентировано преимущественно на российский рынок (около 90%). Продукт будет также поставляться в Белоруссию и Казахстан. Потребителями новой продукции станут предприятия теплоэнергетического комплекса. Уже сейчас интерес к продукции проявили ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и другие предприятия ТЭК. Ведутся переговоры о начале поставок.