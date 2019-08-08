Россияне нарастили лимит по кредиткам на 12,3% во втором квартале

Средний размер лимитов по кредитным картам вырос во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до 54,5 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там сослались на данные 4 тыс. кредиторов. «Однако по сравнению с началом года во втором квартале было отмечено небольшое снижение данного показателя»,— прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Самый большой средний лимит по кредиткам был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае. Самое небольшое значение — в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, Саратовской и Кемеровской областях.

Напомним, банки стали выдавать меньше кредитных карт. В мае число таких договоров снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро.

По его данным, банки также сократили выдачу ипотечных кредитов. В мае было оформлено займов на 150 млрд руб. — это на треть меньше, чем в мае прошлого года.

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