Инвестиции отправляются в «Космос»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова хочет реконструировать площадь Шарля де Голля у гостиницы «Космос», напротив ВДНХ. Но девелоперу придется постараться, чтобы получить разрешения на проект: это знаковое место, и город вряд ли согласует очередную стандартную застройку, считают эксперты.

АФК «Система» планирует редевелопмент площади у принадлежащей корпорации гостиницы «Космос», рассказали “Ъ” два источника на рынке недвижимости. Под развитие может пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и старый офисный центр на проспекте Мира, 176, расположенный возле «Космоса». Последним владеет входящий в «Ростех» холдинг «Швабе». В «Швабе» заявили, что холдинг не планирует редевелопмент здания. В АФК заявили, что корпорация не имеет отношения к офисному центру, не став комментировать редевелопмент остальной площади.

В сегменте недвижимости АФК «Система» контролирует 25% акций группы «Эталон». Ранее корпорации принадлежал еще и 51% долей «Лидер-Инвеста», однако в конце июля стало известно, что единоличным владельцем застройщика станет сам «Эталон». На сайте «Системы» указано, что до продажи «Лидер-Инвеста» объем портфеля недвижимости в корпорации достигал 4 млн кв. м.

На гостиничном рынке «Система» управляет 17 отелями на 4 тыс. номеров. При этом даже в случае с «Космосом» корпорацию можно назвать успешным девелопером, уверен собеседник “Ъ”, отель хотя и выглядит устаревшим, но с точки зрения бизнеса работает хорошо и приносит стабильный доход, в основном за счет китайских туристов. Так что под редевелопмент сама гостиница не пойдет, уверен источник “Ъ”. На часть своих проектов АФК ищет покупателя, сообщал весной Forbes.

Как уточнил “Ъ” один из собеседников, знакомый с проектом, «Система» рассматривает строительство многофункционального комплекса с торговой и офисной составляющей и развитие общественного пространства. Возможно, на участке построят и жилье, потому что иначе проект не будет интересным с точки зрения рентабельности. В любом случае холдингу придется постараться, чтобы пройти градостроительно-земельную комиссию, потому что город вряд ли согласует посредственную застройку, рассуждает он.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов считает оптимальным решением строительство комплекса со значительной торговой и развлекательной компонентой и с апартаментами или апарт-отелем. Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что основной функцией должно быть жилье бизнес-класса. В проект площадью 50–55 тыс. кв. м в таком случае потребуется 3–3,5 млрд руб. инвестиций, а стоимость квартир составит 200–250 тыс. руб. за 1 кв. м. По словам господина Сергунина, на инвестиционной привлекательности жилья положительно скажется близость к метро ВДНХ, а негативно — шумный и загруженный проспект Мира.

Директор направления стратегического консалтинга CBRE Ольга Земцова добавляет, что возле гостиницы «Космос» оправданно создание небольшого торгового объекта районного масштаба. Торгцентр «Золотой Вавилон» расположен достаточно далеко, и это формат комплекса выходного дня. В районе ВДНХ есть ряд небольших торговых объектов, но они не смогут составить конкуренцию качественному проекту. Объем вложений в торговый комплекс консультант оценивает в 2–2,5 млрд руб.

Елизавета Макарова