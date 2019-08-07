ГУП ТЭК потратится на Выборгский район

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» собирается вложить 1,8 млрд рублей в модернизацию сетей в Выборгском районе. Это практически треть производственной программы предприятия в текущем году. При этом, чтобы избавиться от изношенных сетей, предприятие должно увеличить производственную программу со 145 до 300 км в год.

Как рассказал вчера руководитель предприятия Иван Болтенков, на территории Выборгского района ГУП «ТЭК СПб» в этом году обновляет наибольший объем теплосетей — 41 км из 145, запланированных к модернизации в 2019 году. На этот район приходится 12 из 28 объектов, которые модернизируются за счет адресной инвестиционной программы бюджета города. Среди подрядчиков ГУП «ТЭК» — ООО «СК Сеть Энерго», АО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Строительный Альянс», ООО «СПб-Автоматика».

Всего в Выборгском районе ТЭК обслуживает 58 энергоисточников, 48 центрально-тепловых пунктов и 725 км трубопроводов, большую часть которых — 588 км — составляют внутриквартальные сети. К теплосетям предприятия подключено свыше 2255 зданий (подключенная нагрузка — 1692 Гкал в час). Как отмечают в ГУП «ТЭК», износ теплосетей в районе находится на уровне среднегородского по предприятию и составляет 22%. При этом после модернизации износ может сократиться на несколько процентов.

В 2018 году ГУП «ТЭК» реконструировал 135 км теплосетей — таким образом, объем производственной программы предприятия вырастет на 7,4%. Уровень износа сетей городского предприятия сейчас в два раза ниже, чем у «Теплосети СПб», подконтрольной «Газпрому». Но для того, чтобы в течение ближайших 10 лет решить проблему износа трубопроводов (избавиться от сетей, выработавших свой ресурс, то есть старше 25 лет), ГУП «ТЭК» необходимо перекладывать не менее 300 км теплосетей в год, признают на предприятии.

Эксперты считают, что ГУП «ТЭК» необходимо привлечь дополнительные средства, а наиболее предпочтительным вариантом для города может стать концессия. «При концессии средства инвесторов возвращаются с прибылью, после чего объект передается городу. Новые теплосети надо реже ремонтировать, поэтому по средним городским тарифам можно добиться прибыли»,— говорит начальник аналитического отдела ЛСМ Дмитрий Кумановский. По его словам, вероятным претендентом на концессию являются компании группы «Газпром».

Алексей Кириченко