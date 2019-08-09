Илью Галле ждут в Петербурге в августе

2 августа в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю девятилетнего Ильи Галле из Приморского края. У мальчика злокачественная опухоль — саркома мягких тканей. После двух операций и химиотерапии по-прежнему велика вероятность рецидива. Илье необходимо протонное облучение. Эту дорогую терапию государство не оплачивает. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 972 800 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 2 августа 36 994 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Владивосток», «Коми Гор», «Марий Эл», «Нижний Новгород», «Алтай», «Пермь»,а также 166 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 33 детям на 23 580 908 руб.