Все крымские дороги построит единый подрядчик

Компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком строительства и ремонта автомобильных дорог в Крыму. Такое решение было принято сегодня правительством РФ. Об этом на выездном совещании в Кировском районе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас готовится доклад президенту РФ о назначении компании «единственным исполнителем по всем работам». «Центродорстрой» станет единым подрядчиком с 1 января 2020-го. Контракт будет заключен на пять лет.

Господин Аксенов пояснил, что сейчас результат половины торгов по определению подрядчика ремонта дорог «ФАС сносит» и завершить работы «часто из-за этого не успевают». Выбор единого подрядчика «решит эту проблему». «Никаких торгов и конкурсных процедур не надо. Они в рамках финансирования сразу проект выполняют и сразу работают. Коллеги, это для вас всех снимет большую головную боль, не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели, на момент доведения подрядчик сразу выходит на работу и все»,— заявил Сергей Аксенов на совещании, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Крым 24». Чиновники правительства Крыма и администрации Кировского района, находившиеся в зале, встретили его слова аплодисментами. «Центродорстрой» сможет привлекать другие дорожные компании в качестве субподрядчика, но всю ответственность за исполнение работ будет нести «серьезная федеральная компания».

Напомним, о необходимости выбора единого подрядчика на ремонт всех крымских дорог Сергей Аксенов заявлял несколько лет. В июле он сообщил, что его идею поддержали в правительстве РФ. Кроме «Центродорстроя», строящего на полуострове трассу Симферополь—Евпатория—Мирный, на место единого подрядчика рассматривалась компания ВАД, генподрядчик федеральной трассы «Таврида» (соединяет Керченский мост с Симферополем и Севастополем).

Вадим Никифоров, Симферополь