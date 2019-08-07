В Башкирии подозревают в вымогательстве банду с участием полицейских

Башкирское управление Следственного комитета РФ сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении пятерых участников преступной группы, специализировавшейся в Уфе на вымогательстве и страховом мошенничестве. В состав группы, по версии следствия, входили два сотрудника полиции. По данным "Ъ-Уфа", это сотрудники отделов полиции №6 и 8 (микрорайон Сипайлово, Октябрьский район) Павел Токаев и Эдуард Ишбулдин.

Действия обвиняемых квалифицируются как превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вымогательство с применением насилия (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163), незаконное лишение свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127), мошенничество в сфере страхования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222).

Организатором группы, созданной в мае 2018 года, считают одного из полицейских. По версии следствия, подозреваемые занимались вымогательством денег, обещая жертвам «найти в машине наркотики». В деле фигурируют четыре эпизода такого вымогательства, которые позволили получить от жертв около 570 тыс. руб., подарочные сертификаты магазина одежды на 60 тыс. руб. Один из потерпевших в ответ на угрозы заложил в банке автомобиль, получив за него 270 тыс. руб. При этом, как сообщают в СУ СКР, пока он не согласился оформить кредит, его держали в машине с пристегнутыми наручниками.

Также в деле фигурирует эпизод страхового мошенничества на сумму 146 тыс. руб. Двое из участников группы помогли инсценировать ДТП за вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

Полицейские в ходе служебной проверки были уволены.

Майя Иванова