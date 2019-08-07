Розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти вырос до 248 млрд рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти увеличился на 11%, составив 248 млрд рублей. При этом банк нарастил объем продаж кредитных продуктов до 62,7 млрд руб. (+20%), его ипотечный портфель превысил более 131 млрд руб. (+11%). Об этом журналистам сообщил начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин.

По словам господина Кульпина, за шесть месяцев текущего года объем ипотечных продаж банка увеличился на 16% (до 27,4 млрд руб.), портфель кредитов наличными — на 12% (до 95,6 млрд руб.). Портфель автокредитов за указанный период времени составил 10,1 млрд руб., а ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов в регионе вырос на 9% — до 464,5 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2018 году банк ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти выдал более 90 тыс. кредитов наличными на сумму 67,8 млрд руб. Данный результат на 60% выше, чем был получен по итогам предыдущего года.