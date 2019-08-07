Россиян обяжут подтверждать происхождение денег свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия ввела новые правила декларирования денег на таможне между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь физлица должны будут подтвердить происхождение средств свыше $100 тыс.

«При таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной $100 тыс.»,— сообщается на сайте ЕЭК. Решение вступит в силу через полгода после опубликования.

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Напомним, по общему правилу россияне могут свободно вывозить иностранную валюту, если ее стоимость не превышает $10 тыс. по курсу Центробанка. Если больше — деньги необходимо задекларировать.