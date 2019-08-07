Трамвайные пути на проспекте Испытателей отремонтируют за 241 млн рублей

В Приморском районе Петербурга начался ремонт трамвайных путей на проспекте Испытателей. Работы на участке от проспекта Сизова до Богатырского проспекта длиной 1,8 км выполнит АО «НиК». Их стоимость составит 241,2 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением ремонта трамвайных путей вводятся временные ограничения движения транспорта по самому проспекту Испытателей, а также по Байконурской улице и Серебристому бульвару. Они продлятся до 20 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Приморском районе Петербурга до 1 декабря также должны отремонтировать трамвайные пути на Комендантской площади. Эти работы были оценены в 35,8 млн руб.