В Ленобласти отремонтируют около 100 км автодорог «Нарва» и «Магистральная»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на ремонт двух участков федеральных дорог А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой и А-181 «Магистральная» общей протяженностью 96 км.

Как сообщили в дорожном ведомстве, в рамках контракта специалистам предстоит обновить 34-километровый участок в Кингисеппском районе, от поворота к порту «Усть-Луга» до государственной границы. Ремонт на трассе «Магистральная», в свою очередь, охватит 62 км от пересечения с автодорогой Санкт-Петербург – Морье до автодороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе. К ремонту участка трассы А-180 «Нарва» подрядчик приступил 15 июля. Работы на трассе «Магистральная» развернутся в ближайшее время. Дорожный ремонт на обоих объектах завершится в сентябре 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти завершен ремонт участка региональной трассы «Сосновый Бор — Глобицы». Стоимость выполненных работ составила около 80 млн рублей.