Для ФК «Тамбов» могут построить стадион за 2,5 млрд рублей

На севере Тамбова может быть построен еще один футбольный стадион на 10–15 тыс. зрителей, рассказал курирующий строительную сферу вице-губернатор Арсен Габуев. По его словам, уже выделен участок площадью 7 га, предварительная стоимость возведения оценивается в 2–2,5 млрд руб., а переговоры ведутся с двумя инвесторами. Их чиновник предпочел не раскрывать, отметив, что один из них «отечественный» (занимается проектами в Москве и Московской области), а второй – иностранный (реализует схожие объекты в Сербии, Хорватии, Германии). «Доход бизнес может получить с торговых площадей, развлекательного центра или первого в Тамбове аквапарка», – добавил вице-губернатор.

По его мнению, построить стадион можно за два года. Арсен Габуев не исключил, что объект может быть построен и в другом месте – например, на въезде в Тамбов со стороны Москвы. «Там есть ограничения высотности из-за аэропорта, но 15 тыс. зрителей предполагают стадион высотой до 37 м. По этим параметрам объект проходит», – пояснил управленец. Напомним, дебютант Российской премьер-лиги ФК «Тамбов» сейчас проводит домашние матчи в Саранске, так как власти не успели к началу сезона завершить реконструкцию местного стадиона «Спартак». Как уточнил Арсен Габуев, являющийся также президентом «Тамбова», при оптимистичном сценарии закончить модернизацию планируется в октябре, при пессимистичном – в январе: «Сейчас основная проблема – система безопасности, она проходит согласование в МВД».

О судьбе главного стадиона Воронежа, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Факел'' греется на арене».

Александр Прытков, Олег Мухин