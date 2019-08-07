100% «Илишмолока» выставлено на продажу

На 24 сентября назначен аукцион по продаже 100% уставного капитала молокоперерабатывающего предприятия «Илишмолоко», расположенного в Илишевском районе Башкирии. Владелец предприятия — администрация района. Как сообщается на официальном сайте проведения торгов, начальная цена пакета номинальной стоимостью 7,43 млн руб. определена к торгам в 13,24 млн руб. Шаг аукциона — 662,25 тыс. руб. Заявки от участников принимаются до 18 сентября. Решение о приватизации предприятия власти района приняли 29 июля.

ООО «Илишмолоко расположено в селе Верхнеяркеево. В комплекс недвижимости входят здание МТМ, гаража, нежилое здание, склад общей площадью 2,52 кв. м. Недвижимость находится в собственности предприятия и в залоге. Выручка общества в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 395,67 млн руб., чистая прибыль — 529 тыс. руб. В штате состоят 17 человек.

Майя Иванова