В США задержали россиянина за контрабанду оружейных деталей в Россию

Гражданин России Владимир Кузнецов был арестован в США по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Адвокат господина Кузнецова Бенджамин Ястер позже сообщил «РИА Новости», что россиянин освобожден под залог.

«Для экспорта таких вещей требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, данное лицо такой лицензией не обладает»,— говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что в случае доказательства вины господину Кузнецову грозит до 20 лет лишения свободы. Источник ТАСС сообщил, что заседание суда может состояться «примерно через месяц».

«На настоящий момент каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США не поступало. Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела»,— говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Ведомство узнало о схеме россиянина еще в 2017 году. В одном из отправлений правоохранительные органы заметили несоответствие содержимого пакетов на отправку с сопроводительным описанием. Так он экспортировал детали огнестрельного оружия, включая комплектующие для снайперских винтовок, российским покупателям.