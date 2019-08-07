Оценку переведут в цифру

Эксперты Ассоциации банков «Россия» собираются в ближайшее время разработать единый электронный отчет об оценке при ипотечном кредитовании. Это один из последних этапов для перехода на выдачу полностью цифровых ипотечных кредитов. Эксперты отмечают, что переход на безбумажные технологии будет выгоден не только банкам и оценщикам, но и клиентам, для которых исчезнет необходимость предоставлять заверенный печатью и подписью бумажный отчет в Росреестр.

В конце прошлой недели состоялось заседание рабочей группы Ассоциации банков «Россия» (АБР) «Электронная ипотека», на котором было принято решение о переходе на единый электронный формат отчетов об оценке залогового имущества. Переход на электронные отчеты является одним из этапов в программе перехода на полностью электронный документооборот по ипотеке, над которой работают в АБР. К 16 августа банки—участники рабочей группы должны направить свои предложения по формированию машиночитаемого формата отчета об оценке (создание xml-стандарта), для того чтобы в будущем его можно было интегрировать со справочниками, словарями и форматами данных, используемыми в электронной закладной и Росреестром.

Как пояснил “Ъ” директор департамента по развитию розничного бизнеса Абсолют-банка Антон Павлов, после того как банки выработают единый формат электронного отчета оценщика, соответствующие предложения будут направлены в Минэкономики для обсуждения с рынком оценщиков и последующего внесения необходимых изменений в законодательство. Сейчас, как пояснила “Ъ” руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко, даже если банк уже имеет возможность принимать отчет об оценке в электронном виде, то основным клиентским барьером является то, что при регистрации ипотеки в Росреестре заемщикам необходимо предоставлять заверенный печатью и подписью бумажный отчет.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, оценщикам с точки зрения денежных и временных затрат более целесообразно сдавать отчет в электронном виде. «Оценщики, таким образом, как минимум экономят на бумаге и зачастую просят проговаривать с клиентом возможность не предоставлять полную бумажную версию оценки,— отмечает она.— Банки также предпочитают получать отчет в электронном виде, поскольку залоговой службе так удобнее составлять "портрет" квартиры и в будущем отслеживать изменения». По словам Антона Павлова, если оценщики за счет сокращения своих расходов снизят стоимость отчета, то в конечном счете переход на безбумажную технологию будет выгоден и ипотечным заемщикам. «Введение единого стандарта электронного отчета об оценке не приведет к значительному сокращению сроков оформления ипотечного кредита, но клиенты и рынок выиграют, если такой отчет начнет принимать Росреестр»,— отмечает Оксана Матюшенко.

Впрочем, эксперты отмечают, что стандартизация и переход на единый формат электронного ответа несут и определенные риски. «Могут быть отдельные объекты недвижимости, которые не укладываются в единый упрощенный отчет,— элитное или, напротив, далеко удаленное бюджетное жилье,— отмечает директор департамента оценки ФБК Grant Thornton Станислав Новиков.— Кроме того, в регионах у отдельных игроков могут быть сложности по переходу на полностью машиночитаемый формат». По словам собеседника “Ъ” в крупном банке, разумным было бы сделать машиночитаемой основную информацию отчета, в первую очередь это кадастровый номер объекта и его стоимость, остальную информацию можно оставить в формате pdf.

Кроме существующих уже сейчас электронных закладных, электронных заявок на ипотечный кредит и перехода на электронный отчет об оценке для перевода ипотеки в электронный вид также потребуется переход на электронный договор страхования. Юридические и технические аспекты отказа от бумаги в этом случае эксперты рабочей группы рассмотрят в конце августа.

Вероника Горячева, Светлана Самусева