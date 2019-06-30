Ипотека уходит в цифру

Еще совсем недавно получение ипотечного кредита означало длительный стресс с систематическим посещением офиса банка и сбором самых разнообразных документов. Однако теперь ипотека оказалась в авангарде цифровизации: только в этом году ключевые игроки рынка внедрили ряд удобных и полезных сервисов, значительно облегчающих жизнь ипотечного заемщика.

От простого к сложному и обратно

В этом году основные участники ипотечного рынка — как государственные, так и частные банки — сосредоточены на улучшении сервисов оформления ипотечного кредита, рассказывает руководитель розничных продаж Абсолют-банка Антон Павлов. Еще недавно банки конкурировали между собой в скорости одобрения заявки, теперь же ключевая задача — максимально упростить процедуру оформления кредита, сократив до минимума походы в банк и время на получение документов. «Таким образом, ипотека, которая всегда была сложным продуктом, в настоящее время становится одним из драйверов цифровой трансформации банковских услуг»,— говорит руководитель управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

Сложность оформления ипотечного кредита всегда состояла во многом в том, что клиенту приходилось отдельно общаться со всеми участниками процесса — застройщиком, банком, страховой компанией, оценщиком.

Сегодня банки идут по пути объединения всех участников на единой платформе.

«Наблюдается тенденция интеграции сайтов застройщиков и банков, что позволяет покупателям на одной площадке выбрать жилье и подходящие условия по кредиту и там же оставить заявку»,— рассказывают в банке «Дом.РФ». Ряд игроков уже аккредитовали сотрудников компании-застройщика для того, чтобы клиент мог выбрать квартиру и там же, без посещения банка, подать заявку и оформить кредит.

Весной этого года крупнейшие ипотечные банки реализовали совместно с крупнейшей базой недвижимости в России ЦИАН дистанционную подачу заявок на ипотечный кредит. «Новый сервис позволяет направить единую анкету в несколько банков и выбрать лучшее предложение в режиме онлайн,— рассказывают в пресс-службе ВТБ.— Для этого нужно заполнить свои данные на сайте ЦИАН». Также на базе этой платформы ЦИАН реализован сервис «умного» подбора недвижимости. «Теперь клиенты могут подобрать жилье не только по таким стандартным характеристикам, как, например, цена, площадь или количество комнат, но и по развитию инфраструктуры локаций — на основе данных справочно-картографического сервиса 2ГИС»,— отмечает Игорь Дмитриев.

Цифровой формат

Самым важным прорывом этого года стала электронная регистрация (формально о ней было объявлено в прошлом году, но реально сервис заработал только в этом году.— “Ъ”), признают все опрошенные банки. «Если раньше процесс регистрации договора купли-продажи занимал около месяца, то сегодня покупатель получает на электронную почту выписку из ЕГРН о переходе права собственности уже через 3–5 дней после подачи документов,— отмечают в пресс-службе Сбербанка.— Клиенту больше не нужно посещать Росреестр: вся регистрация проходит удаленно». Это важная новация, но, по сути, только первый шаг к более масштабной цифровизации. «Целевое видение — перевести в электронный формат и заключение кредитного договора, а также договора приобретения недвижимости или долевого участия»,— уточняют в ВТБ.

Помимо собственно документов, связанных с оформлением сделки, заемщику приходится предоставлять банку документы, подтверждающие его платежеспособность. «Банки все больше пользуются внешними источниками для проверки данных по заявкам и меньше документов запрашивают у самих клиентов,— отмечают в банке "Дом.РФ".— Организации могут сами по согласию клиента запросить выписки и документы из государственных органов, например выписку из пенсионного фонда, справку о семейном положении и другие документы».

На начальных этапах развития рынка ипотеки на принятие решений уходили недели, потом срок сократился до нескольких дней, а сейчас решения часто принимаются в течение одного-двух дней, добавляют в банке.

«В результате заявка на ипотеку автоматически заполняется верифицированными данными заемщика из профиля в госуслугах и значительно экономит его время», — уточняет Игорь Дмитриев. Банки активно переходят на цифровой отчет об оценке объекта залога. «Ранее клиент был вынужден приносить бумажный отчет (60–80 страниц) в банк, теперь можно все сделать в онлайне, что существенно сокращает трудозатраты клиента»,— указывает Антон Павлов.

Еще недавно все вопросы по ипотеке можно было решить только при личном посещении офиса банка. Причем, как правило, необходимо было дойти до специализированного ипотечного центра, которые есть не во всех городах. Сегодня клиент может получить консультацию профильного специалиста в личном кабинете, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. В течение 5–10 минут сегодня можно получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк. «Сегодня большая часть общения с банком происходит в личном кабинете заемщика: загрузка документов, заявки на досрочное погашение, обсуждение всех моментов, связанных с жизненным циклом ипотечного кредита»,— объясняет руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

Майя Марлинская