Регулятор оштрафовал свой банк

Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ. В самом банке отмечают, что санкции говорят об объективности регулятора и обещают исправиться

Сегодня на сайте ЦБ РФ появилась информация о вступлении в законную силу постановления Банка России о привлечении к административной ответственности банка «Открытие» по статьям 14.29 и 15.26.3 КоАП РФ. Первая статья предусматривает ответственность за незаконное обращение к кредитной истории заемщика (штраф для организаций 30–50 тыс. руб.), вторая — за неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй (штраф для организаций — 30–50 тыс. руб.).

Анализ отзывов клиентов банка в интернете показывает большое количество жалоб на направление сотрудниками банка запросов в БКИ по тем гражданам, которые никогда не являлись клиентами банка и согласия на обращение к их кредитному досье и формированию предложений по кредитам не давали. Также банк был одним из лидеров по количеству жалоб на работу с БКИ.

В пресс-службе банка «Открытие» на запрос “Ъ” сообщили: постановление Банка России подтверждает тот факт, что «Открытие» не имеет каких-либо преференций.

«Основной акционер банка столь же требователен к нему в части исполнения регуляторных требований, как и к другим игрокам рынка,— отметили в банке.— Мы работаем над тем, чтобы исключить в дальнейшем подобные нарушения».

Вероника Горячева