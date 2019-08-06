У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск

Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.

«Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета по делу об оставлении ребенка в опасности. Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию»,— сообщил радио «Свобода» Дмитрий Проказов.

Мужчина подчеркнул, что не чувствует себя ни в чем виновным. «Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного»,— заявил он. Человек, которому он передал ребенка на короткое время во время митинга, является двоюродным братом его жены, указал он.

Прокуратура ранее направила заявление в суд о лишении супругов родительских прав. Отмечалось, что на акции родители передали малолетнего ребенка неназванному «третьему лицу» и это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. По данным Telegram-канала Baza, «третье лицо» — это Сергей Фомин, волонтер штаба экс-кандидата Любови Соболь. Он объявлен в розыск после акции 27 июля.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

3 августа прошла новая несанкционированная акция. По оценкам МВД, на митинг в столице вышли 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на ней задержали 1001 человека. Пятеро были госпитализированы.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «“Отец мальчика не обладает правом голоса“».

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».