«Омнитрейд» ухватили за колонку

Как стало известно “Ъ-Юг”, власти Ростова требуют снести автозаправку Shell с магазином на улице Страны Советов, 48. Чиновники считают эти объекты самовольной постройкой, поэтому обратились в суд с соответствующим заявлением. Спорные строения принадлежат одному из крупных операторов АЗС — ростовской компании «Омнитрейд». Судебная практика показывает, что в большинстве случаев суды удовлетворяют требования властей о сносе построенных без разрешения объектов недвижимости, говорит юрист.



В арбитражном суде Ростовской области на 20 августа запланировано разбирательство по заявлению департамента архитектуры и градостроительства Ростова о сносе автозаправки Shell с магазином, которые расположены на улице Страны Советов, 48. Эти объекты принадлежат компании «Омнитрейд». После проведенной в апреле проверки департамент заявил, что АЗС и торговая точка являются самовольной постройкой. Разрешения на их строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалось, поясняется в иске с требованием о сносе объектов (с его содержанием можно ознакомиться в картотеке арбитража).

Департамент архитектуры также попросил суд принять обеспечительную меру по иску в виде запрета органам государственной регистрации совершать какие-либо регистрационные действия в отношении спорной недвижимости. Суд это ходатайство удовлетворил и вынес в конце июля соответствующее определение.

По данным публичной кадастровой карты РФ, площадь автозаправки с магазином составляет 70 кв. м. Спорная недвижимость расположена на принадлежащем «Омнитрейду» земельном участке площадью около 800 кв. м, его разрешенное использование — «для эксплуатации АЗС и автомагазина». Сведения об объектах были внесены в ЕГРН в 2010 году.

Компания «Омнитрейд» управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Омнитрейд» зарегистрировано в 2004 году. В прошлом году компания получила около 4,64 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 74 млн руб. В качестве бенефициара фирмы указан Тимур Узденов (сын известного ростовского предпринимателя Али Узденова).

Руководство «Омнитрейда» претензии городских властей комментировать не стало.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы, власти Ростова должны были обратить внимание на спорные объекты еще на стадии их строительства. Теперь же надо позволить их легализовать, считает бизнес-омбудсмен.

При этом он признал, что бизнесмены зачастую «грешат» тем, что не предпринимают действий, необходимых для того, чтобы узаконить строительство.

Один из участников ростовской строительной отрасли, пожелавший остаться неназванным, пояснил “Ъ-Юг”, что в Ростове долгое время была распространена практика строить без разрешения, а потом легализовать возведенный объект через суд. «Это позволяло сэкономить время реализации бизнес-проекта. А в некоторых случаях владельцы бизнеса шли на это потому, что заранее понимали: власти города должны отказать в выдаче разрешения на строительство ввиду его явной незаконности»,— говорит собеседник “Ъ-Юг”.

По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», владельцы самовольных построек в судах, как правило, оправдываются тем, что возведенный объект соответствует пожарно-техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным нормам и правилам, а также не создает угрозы жизни граждан и соответствует типу разрешенного использования земельного участка, на котором он построен. «Судебная практика показывает, что в большинстве случаев суды эти аргументы не принимают и удовлетворяют требования властей о сносе “самоволки”»,— говорит юрист.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что властям Ростова удалось добиться решения о сносе автосалона Lada на улице Таганрогской, который принадлежит фирме «Авто-ревю». В прошлом году по требованию городских чиновников суд признал его самовольной постройкой.

Вадим Водолазов