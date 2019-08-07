Пожары подпалили рейтинг

Губернаторы Красноярского края, Иркутской и Новосибирской областей снизили свои позиции в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Больше всех просели рейтинги глав Красноярского края Александра Усса и Иркутской области Сергея Левченко. Они оба покинули группу с очень сильным влиянием. Эксперты отмечают, что фактором уязвимости для губернаторов стали наводнения и пожары, бушующие в регионах. Находясь в эпицентре событий, представители власти не выстроили коммуникации с жителями, считают политологи.



Прошедший месяц стал серьезным испытанием для глав нескольких сибирских регионов, следует из июльского рейтинга влияния губернаторов АПЭК. Исследование проводилось методом закрытого анкетирования политологов, политтехнологов, журналистов и медиаэкспертов. Глав регионов, вошедших в рейтинг, распределили по нескольким группам в зависимости от количества баллов: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85). По итогам июля покинул группу с очень сильным влиянием губернатор Красноярского края Александр Усс. Его позиция в рейтинге сместилась с 15 на 28 место. Значительно ухудшились позиции в рейтинге губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 78 на 84 место), а также главы Новосибирской области Андрея Травникова — он переместился с 19 на 24 место. В то же время в рейтинге укрепили позиции губернатор Республики Хакасия Олег Коновалов (с 85 на 82 место), губернатор Омской области Сергей Бурков (с 61 на 57 место), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (с 44 на 41 место) и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (с 56 на 55 место).

Авторы рейтинга отмечают, что снижение позиций Александра Усса произошло на фоне ситуации с тушением лесных пожаров в регионе, негативной реакции населения и элит на его высказывания по этой проблеме.

Напомним, в Красноярском крае с июля и Иркутской области с июня действует режим ЧС из-за лесных пожаров и наводнений. Регионам разрешается не тушить очаги возгораний в зонах контроля, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В результате пожаров дым окутал города Сибири, Урала, дошел до Поволжья. Под петициями в интернете с требованием ввести в регионах режим ЧС и спасти леса подписались сотни тысяч человек. Между тем в Рослесхозе сообщали, что сложившуюся лесопожарную обстановку кризисной не считают, а Александр Усс на встрече со студентами пояснял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно». На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны направить военнослужащих на тушение лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. С 1 августа армейская авиация потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тыс. га. Премьер-министр Дмитрий Медведев на оперативном совещании в Красноярске 31 июля, комментируя ситуацию с пожарами, сказал: «Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары надо здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов». 1 августа в Красноярске прошел митинг с участием 2 тыс. человек за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Ситуация с наводнением в Иркутской области также была взята на контроль федеральным центром — Росгвардия и Минобороны подключились к ликвидации последствий природной катастрофы.

Проблемы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, негативно повлияли и на рейтинг губернатора Иркутской области Сергея Левченко, говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Сергей Левченко продемонстрировал очевидные ограничения в возможностях по борьбе со стихийными бедствиями. Явно плохо работает система реагирования, недостаточно ресурсов. В урегулирование ситуации пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину и федеральным институтам. В Кремле, на мой взгляд, сложилась неблагоприятная оценка деятельности губернатора»,— считает Дмитрий Орлов.

Напомним, что ранее господин Левченко заявил, что МЧС не предупреждало его об угрозе повышения уровня воды в регионе.

Руководитель отдела экономических исследований Института региональной экспертизы Михаил Белый полагает, что снижение рейтинга Андрея Травникова связано с реакцией граждан на задымленность от лесных пожаров в Сибири и уверениями властей, что введение режима ЧС пока не требуется. Политолог Александр Чернявский считает, что на падение рейтинга Александра Усса повлияли несколько факторов: «События, которые происходили в регионе последние два месяца, носили негативный оттенок: скандал с участием бывшей главы Счетной палаты края Татьяны Давыденко, ситуация с тушением лесных пожаров. С учетом того, что федеральный центр переложил ответственность за пожары на регионы, а Дмитрию Медведеву пришлось взять на себя управление ситуацией с катаклизмами в Сибири, все это не в плюс рейтингу».

Михаил Белый отмечает, что в ситуациях, связанных с природными катаклизмами, ЧП главы регионов — в центре событий: «Все заявления губернаторов цитируются СМИ, все их неудачные высказывания многократно тиражируются в невыгодном для них свете, это значит, что губернаторы не умеют выстраивать коммуникацию с прессой и народом». Губернаторы должны были собрать пресс-конференции и «прочитать не отчет, а рассказать о направлениях и об итогах работы, показать свою открытость», говорит политолог Владимир Леонтьев. Михаил Белый уверен, что снижение влияния сибирских губернаторов закономерно: «Такие факторы, как пожары, наводнения, ослабляют экономические позиции регионов и ставят губернаторов в зависимость от федерального центра».

Регионы, где рейтинги глав выросли, просто не попали в повестку катастроф, говорит директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Логика рейтинга математическая: если кто-то просел, то кто-то должен подняться. Работает принцип вытеснения»,— сказал он.

Юлия Сасевич