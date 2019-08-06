Смольный: Банкротство «Норманна» позволит завершить проблемные долгострои компании

Завершение строительно-монтажных работ на объектах компании «Норманн» в Петербурге, находящихся в максимальной степени готовности, будет связано с рассмотрением банкротского дела в отношении застройщика, которое состоится в середине августа. Об этом заявил вице- губернатор Петербурга Николай Линченко.

«Речь идет о ЖК "Три апельсина" и "На Заречной". После рассмотрения дела о банкротстве, мы сможем привлечь конкурсного управляющего. Аналогичные примеры с подобной схемой работы у нас уже есть — это жилые комплексы "Охта-Модерн" и "Новая Скандинавия",— сообщил господин Линченко.

По его словам, арестованный в настоящий момент генеральный директор компании «Норманн» Владимир Смирнов четыре раза представлял потенциальных инвесторов, готовых завершить долгострои, однако, они таковыми не являлись ни де-факто, ни де-юре.

«Самое важное, что после передачи дела конкурсному управляющему мы уже не будем зависеть от господина Смирнова и разорвем эту порочную связь»,— заключил профильный вице-губернатор. Он также добавил, что в настоящее время на стадии реализации договора с подрядчиком находился только один петербургский объект компании «Норманн» — ЖК «Ижора парк».

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд рублей.

Мария Кузнецова