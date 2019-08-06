Возбуждено уголовное дело по факту пожара на арсенале вблизи Ачинска

В Красноярске возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на технической территории войсковой части вблизи Ачинска, сообщает СКР. Дело возбуждено военным следственным отделом следственного комитета по Красноярскому краю по признакам нарушения правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ).

Следствие считает, что пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. «Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести».

Пожар на арсенале произошел 5 августа – сигнал о ЧП поступил на пульт главного управления МЧС по Красноярскому краю от оперативного дежурного диспетчерской службы Ачинского района поступил в 17:40 местного времени. В Ачинском районе и Ачинске был объявлен режим ЧС, жители были эвакуированы. В первую очередь были вывезены дети из трех летних лагерей, детского дома в Ачинске. В настоящее время режим ЧС отменен. Оснований для второй волны взрывов нет, ситуация стабилизируется, сообщили власти Ачинска.

Причиной ЧП в Ачинском районе Красноярского края, где накануне на территории воинской части возле села Каменка взорвался склад боеприпасов, мог стать человеческий фактор. Об этом сегодня журналистам сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков: «Причину случившегося определит следствие, прокуратура. Но, скорее всего, основная причина – это человеческий фактор».

Оксана Павлова