Жена Никиты Белых подала на развод

Жена осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина подала на развод. Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях. «В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении»,— пояснила госпожа Белых.

Никита Белых и Екатерина Рейферт заключили брак в ноябре 2017 года. Церемония прошла в СИЗО «Матросская тишина».

В феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам строгого режима за взятки. По версии следствия, в 2013–2016 годах бывший губернатор получил от бизнесмена Юрия Судгаймера €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Защита настаивала, что в отношении Никиты Белых была провокация. После вступления приговора в законную силу, Никита Белых был этапирован для отбывания наказания в исправительную колонию №5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района Рязанской области.