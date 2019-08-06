Театр закончился «Твиттером»

В Самаре отменили торги на проектировку нового здания драмтеатра в Струковском саду. Его предполагалось использовать для размещения труппы театра на время реконструкции основного здания. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, «конкурс объявлен по недомыслию министерства» строительства. Эксперты связывают ситуацию с отменой торгов со «сбоями в администрировании» и неправильной постановкой задач. В итоге, вопрос о том, какой вариант будет предложен коллективу театра, остается открытым.



Власти Самаркой области отказались от планов строить здание Самарского академического театра драмы им. Горького в Струковском саду. Об этом 4 августа сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в «Твиттере».

«В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства (строительства) и будет отменен в понедельник»,— говорится в сообщении. Вчера, 5 августа, на сайте госсзакупок уже появилось извещение об отмене тендера.

Конкурс на корректировку проекта реконструкции драмтеатра управление капитального строительства Самарской области объявило 1 августа. Начальная цена контракта составляла 104,5 млн руб. Работы по реконструкции объекта планировалось провести в два этапа. На первом из них под нужды драмтеатра предполагалось приспособить здание в Струковском парке. Кроме того, планировалось обустройство мостового пешеходного перехода над ул. Куйбышева, который соединит помещение в Струковском саду с уже построенным зданием театра. На втором этапе предполагалось отреставрировать действующее здание театра. Заявки на конкурс должны были рассмотреть к 5 сентября.

Вчера архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в Facebook эскизы расширения драмтеатра в Струковском саду. «Тут плохо решена технология, плохо решена связь террас с парком, здание слишком активно в парк вторгается. Но визуально он мне больше других вариантов нравится. Это не будет реализовано, это и не планировалось реализовывать»,— написал в посте Дмитрий Орлов. Архитектор также пояснил, что представленные изображения являются частью эскизного исследования, которое было сделано, чтобы «посмотреть, как будет выглядеть проговоренное словами решение».

Между тем проект реконструкции здания драмтеатра планировалось подготовить в течение 2019–2020 годов. Об этом в январе СМИ сообщал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. «В этом году в бюджете предусмотрены средства на проектирование. Поскольку это здание федерального значения, проект очень сложный. Он пройдет много экспертиз. Мы понимаем, что там очень много серьезной работы, и рассчитываем, что в 2021 году мы приступим к реконструкции здания»,— говорил чиновник. Кроме того, решался вопрос о продолжении работы театра в период реконструкции. Присутствовавший тогда на встрече с врио министра культуры региона главный режиссер драмтеатра Валерий Гришко предложил построить в Струковском саду новое здание, которое использовалось бы труппой на время реконструкции основного здания. После того, как реконструкция драмтеатра завершится, и труппа вернется на его сцену, здание могло бы использоваться в качестве площадки другими театральными коллективами, говорил главный режиссер драмтеатра. Однако Сергей Филиппов не отреагировал на это предложение.

Уточнить у Сергея Филиппова, в связи с чем произошла отмена конкурса, не удалось — он не отвечал на звонки „Ъ“. Однако в сети Facebook господин Филиппов рассуждает о вариантах строительства здания, при этом никоим образом не упоминая о сложившейся ситуации с объявлением и отменой торгов. «… Реконструкция может включать в себя и пристрой с целью приспособления для использования объекта культурного наследия. Зачем это нужно? Реконструкция нынешнего зрительного зала должна быть проведена с учетом новых требований безопасности. В итоге будет потеряно около 200 мест. Чтобы компенсировать эту потерю и обеспечить зрителям возможность посещать очень востребованный театр, нужен дополнительный зал. Кроме того, у театра нет полноценной камерной сцены. Вопрос: где эти залы должны располагаться? Эти вопросы должны были решаться на стадии проектирования. А вот куда и как расширяться театру — это, безусловно, должно обсуждать городское сообщество. Однозначное решение — в Струковский — без учета мнения жителей города — это, конечно, неправильно»,— пишет господин Филиппов.

Врио министра напоминает в соцсети, что «театру на время реконструкции некуда переехать, в городе дефицит театральных площадок», а «реконструкция займет года три, а то и четыре». По информации господина Филиппова, «ни одна сцена в действующих ДК для постановок театра не подходит». Кроме того, он напомнил, что Вячеслав Гвоздков (бывший генеральный директор драмтеатра, умер 21 января 2018 года) предлагал построить новое здание на месте летнего театра в Струковском. «Парк не был бы затронут, и театр был бы в удобном месте. Вопрос в том, что на новое здание получить федеральные средства практически невозможно. Пристрой — чуть реальнее, но тоже непросто»,— рассуждает господин Филиппов.

Валерий Гришко не стал оценивать решение об отмене торгов, поскольку не был в курсе мотивировки. «Про то, что открыли торги, мне уже звонили, а то, что закрыли — от вас сегодня узнаю,— ответил главный режиссер драмтеатра.— Думаю, там изначально много было вопросов — грядущая реконструкция, судьба театра на этот период (как минимум три года). Сегодня у нас никаких других вариантов нет, кроме как КРЦ „Звезда“. Но, на мой взгляд, это вариант неприемлемый для стационарного существования в течение нескольких лет. Для того чтобы приехать сыграть спектакль, это мы можем, а существовать театру стационарно три года невозможно».

Советник губернатора по градостроительной политике Виталий Стадников считает, что ситуация с отменой торгов связана со «сбоями в администрировании». «Встает вопрос — нужно ли новое здание строить, или нужно расширять старое и его реконструировать? Изначально вообще не шло никакого разговора о том, что нужно перелезать через дорогу в Струковский парк. С моей точки зрения, вопрос связан со сбоями в администрировании, то есть неправильно задачи поставлены. Если надо расширять или делать здание совершенного другого размера, то оно же не должно находиться в непосредственной близости. Зачем использовать для этого обремененный целой кучей ограничений городской парк? Нет места в городе? Это единственная часть города, которая представляет собой законченную качественную среду. Проедешь полтора километра в бок — в район Хлебной площади или, наоборот, в район Полевой, и там начинается и „Кинап“, и ЗиМ (завод имени Масленникова), и 4ГПЗ (Четвертый государственный подшипниковый завод). У нас посреди города зияют незастроенные дыры, а мы рассуждаем, каким образом воткнуть новое здание драмтеатра посреди прекрасно действующего парка, можно сказать единственного в центре города»,— говорит Виталий Стадников.

Эксперт отмечает, что разработку проекта планировки на расширение театра объявляли не раз. «Это не первый прецедент по драмтеатру. Изначально неправильно задачи поставлены. Из-за этого постоянно принимаются неверные решения. Например, минсторй объявляет конкурс без анализа статуса территории. Чиновникам легче найти дыру без обременений третьих лиц среди территорий общего пользования, поэтому возникают попытки минстроя поставить какой-нибудь культурно-оздоровительный центр где-нибудь в парках. Это городская территория, и там нет прав третьих лиц. Тот же ЗиМ и 4ГПЗ — территории в чьей-то собственности. „Звезда“ стоит пустует, практически не используется. Драмтеатр ничем не более важен для города, чем парк. В этом основной конфликт»,— рассуждает господин Стадников.

Ани Айвазян