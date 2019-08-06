Чиновники попросили Голикову увеличить суточные в командировках

Российские чиновники попросили вице-премьера Татьяну Голикову увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни». Письмо представителей профсоюзов госслужащих, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую госпожой Голиковой, оказалось в распоряжении «Известий».

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 руб. в день на возмещение расходов в командировке, тогда как работники частных компаний — по 700–800 руб. При размере командировочных 100 руб. в сутки предусматривается возмещение госслужащим расходов на оплату жилья, но не более 550 руб. в сутки, а также полное возмещение транспортных расходов.

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды»,— прокомментировал изданию размер выплат председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. руб.

В аппарате вице-премьера подтвердили получение письма, но воздержались от комментариев.

Напомним, недавно стало известно о тратах служащих Минпромторга и его главы Дениса Мантурова во время командировок: в 2016–2017 годах ведомство потратило на проживание в зарубежных отелях минимум 19,3 млн руб. Комментируя появившуюся информацию, господин Мантуров заявил журналистам, что ничего не нарушает, а его ведомство полностью вписывается в соответствующие нормы Минфина.

О том, в каких условиях живут российские чиновники во время зарубежных командировок, читайте в материале “Ъ” «Госслужащие путешествуют с размахом».