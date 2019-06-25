Госслужащие путешествуют с размахом

Стали известны траты российских чиновников в зарубежных поездках. Министры чаще всего останавливаются в сверхдорогих отелях, говорится в расследовании «Transparency International — Россия». Дороже всех бюджету обошлись командировки главы Минпромторга Дениса Мантурова, который за ночь в шанхайской гостинице заплатил 1,4 млн руб. из бюджетных средств. Регулирует ли подобные траты закон? Разбирались Иван Корякин и Анна Пестерева.

Российские министры, как выяснила Transparency International, не скупятся, когда речь идет о гостиничных апартаментах. Из возможных вариантов они предпочитают самый роскошный — президентский — люкс. Одна ночь в таком стоит сотни тыс. руб. А глава Минпромторга Денис Мантуров во время визита в Шанхай оставил и того больше — почти 1,5 млн руб. Нескромный ценник запросил отель The Peninsula Shanghai за номер площадью 400 м с двухэтажной столовой и мраморной ванной комнатой. Чиновники Минпромторга вообще в числе самых расточительных, говорит руководитель Transparency International в Калининграде и один из авторов исследования Игорь Сергеев: «Мы обратили внимание, что те номера министра Мантурова, в которых он ночевал в 2016-2017 годах, практически все имеют мраморную ванну, и в каждом есть какие-то спецефические вещи — двухэтажная столовая, сушилка для ногтей или рояль. Такие нескромные и непонятные нелепости присутствуют практически в каждом президентском номере».

Всего за 2016-2017 годы Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в гостиницах 19 млн руб. Кстати, как оказалось, Минпромторг — одно из немногих ведомств, которое раскрывает свои расходы. Другие хранят молчание, ссылаясь на закон «О защите персональных данных». Но владельцы гостиниц знают, что у правительственных делегаций есть списки требований к местам размещения, поясняет вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников: «Иногда действительно бывают особые пожелания вплоть до того, чтобы закрыть минибар или что-то убрать, где-то в номерах, наоборот, раскладываются подарки для участников форума. Кроме того, может быть отдельное помещение для обслуживающего персонала, переводчиков и так далее. Как правило, рядом с этим номером существует комната для охраны, которую могут оборудовать спецсвязью. Президентский номер — это настолько упакованный номер, что там может быть даже какой-то индивидуальный спортзал».

Минпромторг вынужден был объясниться. Пресс-служба сослалась на существующие нормы по начислению командировочных. Но согласно этим документам, чиновник может потратить на гостиницу в том же Шанхае не более $120 в сутки — это чуть больше 7 тыс. руб. В Счетной палате отметили, что не проверяли командировочные траты Минпромторга, и эта обязанность лежит преимущественно на плечах самих министерств. В отсутствии контроля и заключается основная проблема, отмечает управляющий партнер адвокатское бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслав Феоктистов: «То, что существует группа высокопоставленных чиновников, которые могут себе позволить тратить в своих интересах выше указанных норм, — это вопрос не к ним, а, прежде всего, к законодателю, который утверждает бюджет.

Предъявлять претензии стоит лишь к совести законодателя и самого госслужащего, который пользуется этим».

В марте Госдума оставила чиновникам право на роскошные автомобили. Депутаты отклонили законопроект, который запрещает госслужащим покупать машины дороже 2 млн руб. за счет бюджета. Против ограничений в полном составе выступила «Единая Россия». Депутат Александр Максимов тогда заявил, что успешные и неординарные личности имеют право передвигаться, на чем им хочется.

Помимо министерств крупные суммы на командировки своих сотрудников тратит администрация президента, аппарат правительства и аппарат полномочных представителей президента. По данным «Transparency International — Россия», с начала этого года сумма компенсаций их проживания в отелях составила более полумиллиарда руб.