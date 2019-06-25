Transparency International узнала о многомиллионных тратах Минпромторга на командировки

Transparency International Россия подсчитала, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров в 2016–2017 годах потратили на проживание в зарубежных отелях минимум 19,3 млн руб. «Так, в ноябре 2016 года в Шанхае министр жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1 млн 388 тыс. руб. (в сутки.— “Ъ”), а некоторые из его подчиненных — в другом отеле, в стандартных номерах за 9500 руб.»,— отмечается в исследовании.

Авторы доклада указали, что выяснить, сколько денег тратят различные органы власти на командировки, «оказалось неожиданно сложно» и только Минпромторг и Министерство образования и науки раскрывают детальную информацию о командировках. Организация не приводит информацию о том, сколько Минобрнауки потратило на командировки.

Transparency International обратилась в другие министерства и ведомства, чтобы получить информацию о тратах на командировки, ее предоставили Минтранс (в 2018 году — 14 млн руб. на командировочные и 60 млн руб. на перелеты) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (2016–2018 годы — 16,9 млн руб. на оплату проживание и проезд).

Организация направила заявления в Генпрокуратуру по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм, обращения также были направлены в Федеральное казначейство, Счетную палату, рекомендации в Управление делами президента и в правительство.

О том, как политики и чиновники отчитались о доходах за 2018 год, читайте в публикации “Ъ” «Все, что нажито непосильным гербом».