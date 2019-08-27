Сегодня исполняется 66 лет председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину

Его поздравляет худрук Государственного академического Малого театра России, народный артист СССР Юрий Соломин:

— Уважаемый Александр Иванович! От коллектива Малого театра позвольте поздравить Вас с днем рождения, пожелать здоровья, успеха и среди насыщенных работой дней находить время для театра, который Вы любите и так тонко чувствуете!

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