Гребень паводка в бассейне Амура достиг ЕАО

Большая вода разливающегося Амура дошла до отметки неблагоприятного явления (свыше 1400 см) у села Пашково Облученского района Еврейской автономной области (ЕАО), следует из сообщения правительства региона во вторник. По информации МЧС, уровень продолжает расти, в село направлена аэромобильная группировка. К укреплению защитных дамб привлекли военных, пожарных и волонтеров.

Неблагоприятная ситуация складывается уже и в Ленинском районе ЕАО. Уровень воды за сутки поднялся там на 38 см. По прогнозам, в пик паводка он может достигнуть 905 см при отметке «Опасное явление» на 920 см. В Ленинском районе для подвоза грунта и укрепления дамбы привлечена спецтехника, для подвоза граждан задействовано 12 автомобилей.

В селе Кукелево к укреплению дамб привлечено более 80 волонтеров из числа местных жителей, а также сотрудники местной администрации и личный состав пожарной части. Развернута работа эвакуационной комиссии. Району требуются дополнительные запасы топлива, которые планируется выделить из областного резерва.

Вместе с большой водой в Ленинское пришел ураган. Из-за шквалистого ветра с крыши одного из корпусов сельхозтехникума сорвало часть кровли. «В ближайшее время будет разработано проектное решение по восстановлению этого участка кровли. Необходимо оперативно выделить средства и приступить к ремонту. В корпусе находятся учебные классы, токарный цех и склад. Работы должны быть выполнены в максимально короткий срок»,— сообщил СМИ губернатор ЕАО Александр Левинталь. Пика большой воды в районе ожидают к середине недели.

В других районах ЕАО обстановка остается спокойной. В Бире у Биробиджана фиксируют спад уровня воды. При этом на случай ухудшения ситуации в Ленинском районе развернуты пункты временного размещения, которые будут готовы принять людей.

Как сообщалось, гребень паводка прошел территорию Приамурья, где вода пошла на спад. Власти региона предварительно оценили потери от наводнения в 3,5 млрд руб. По итогам обследования сельхозугодий, область потеряла более 169 тыс. га посевов. Паводок также нанес заметный ущерб транспортной инфраструктуре, комиссии проводят обследование жилых домов, оказавшихся на пути паводковой волны.

Никита Натапов, Биробиджан