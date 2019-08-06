Сторублевое дело

Довыборы в Ульяновскую городскую думу по 16 округу грозят обернуться скандалом. Один из кандидатов — независимый юрист Константин Толкачев — подал заявления в полицию, прокуратуру, облизбирком и в суд, требуя признать незаконной регистрацию троих соперников. Он подозревает их в предоставлении поддельных подписей избирателей, подчеркивая, что часть избирателей подавала подписи и за него, но у него подписи совершенно другие. В облизбиркоме отмечают, что доказать подделку бывает очень трудно. Эксперты отмечают, что уже были прецеденты, когда за подделку избирательных документов возбуждались уголовные дела, и не исключают, что при обнаружении подделок кого-то из «фоновых» кандидатов могут и снять.



Как стало известно „Ъ“, на довыборах в Ульяновскую городскую думу по 16-му Засвияжскому избирательному округу может разразиться первый скандал. В минувшую пятницу зарегистрированный кандидат Константин Толкачев направил в прокуратуру и полицию заявления, в которых сообщает о том, что, по его данным, многие подписи, собранные в поддержку зарегистрированных кандидатов от партий — Ильдара Габитова (от партии «Родина»), Юрия Зеленова («Гражданская платформа»), а также Ильи Бугринского («Коммунистическая партия социальной справедливости» — КПСС) — «поддельные».

«Я лично участвовал в проверке… Мною были обнаружены многочисленные факты подделки подписей избирателей, на что я указал заместителю начальника отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ УМВД по Ульяновской области КаргинуС.П.»,— сообщает кандидат. Он просит «провести проверку указанных фактов и принять меры для пресечения противоправной деятельности. Аналогичные заявления — но с просьбой отменить регистрацию названных кандидатов, господин Толкачев направил в облизбирком и в суд.

«На мой взгляд, поддельных подписей у этих кандидатов больше трети. Видно, что один и тот же почерк повторяется на разных листах, как будто от трех до шести человек поочередно ставили выдуманные подписи. Но самое главное — у Ильи Бугринского я нашел 11 подписей избирателей, которые ставили подписи в мою поддержку. Я этих людей прекрасно знаю лично, лично принимал их подписи, но их подписи в моих подписных листах нисколько не похожи на якобы их же подписи в подписных листах Бугринского. И это уже однозначные подделки»,— сказал юрист. Он также заметил, что «все трое потратили предельно мало денег на изготовление подписных листов — от 100 до 200 рублей», в то время как у других от тысячи рублей до 16 тыс. руб.

Соперники, по поводу которых кандидат подал заявление, с выводами заявителя не согласны. Господин Бугринский, допуская, что «вероятно, у сборщиков были какие-то ошибки» в восьми подписях, в то же время заметил, что у него «нет оснований сборщикам не доверять», и «наверное, Толкачев ошибается». Признает возможные ошибки четырех сборщиков в семи подписях и господин Зеленов, при этом заявляющий, что он «в остальных подписях уверен», а «Толкачев, возможно, просто пиарится». Ильдар Габитов заявляет, что у него «все подписи настоящие».

В полиции ответили, что если заявление поступит, то проверка будет в любом случае. В то же время председатель облизбиркома Юрий Андриенко пояснил, что если заявление направлено одновременно и в суд, то, согласно требованиям законодательства, облизбирком до решения суда никаких проверок делать не будет. «Но мы в таких случаях все равно доверяем мнению экспертов»,— сказал господин Андриенко, заметив, что даже в суде «бывает трудно доказать, чья это подпись, поскольку давление на избирателя может быть с любой из сторон», и что в условиях тотального недоверия избирателей «очень трудно собрать подписи, и некоторые кандидаты их и вправду подделывают».

В прокуратуре ответили, что рассматривать заявление не будут, «направят его по подведомственности, то есть в областную избирательную комиссию».

Председатель межрегионального объединения избирателей к.ю.н. Андрей Бузин (Москва) отмечает, что даже если будет выявлена хоть одна именно поддельная подпись, это будет основанием для возбуждения административного или даже уголовного дела. «В Уголовном кодексе есть статья за подделку документации, которая повлекла существенные последствия. А здесь последствия — существенные. И прецеденты привлечения к уголовной ответственности за это уже были на выборах президента в 2012 году»,— заметил эксперт. Он не исключает, что «в данном случае для создания видимости объективности какого-то фонового кандидата могут и снять с регистрации».

Сергей Титов, Ульяновск