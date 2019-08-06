11,2 миллиарда рублей составит объем средств, который Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 5 сентября, сообщило вчера министерство. В предыдущий месяц (с 5 июля по 6 августа) этот показатель составлял 10 млрд руб. Таким образом, объем покупки несколько вырастет, но при этом он будет заметно ниже майского максимума этого года (16,7 млрд руб. в день). С 15 января Минфин вернулся к приобретению валюты на открытом рынке. До этого в течение четырех месяцев конвертация рублевых допдоходов для снижения волатильности на рынке проводилась через покупку валюты у Банка России.