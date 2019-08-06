Facebook удалил страницу обсуждения штурма «Зоны 51»

Социальная сеть Facebook удалила страницу, на которой пользователи координировали свои действия в подготовке к штурму базы ВВС США «Зона 51» в Неваде 20 сентября, сообщили пользователи Reddit. Два миллиона участников считают, что на базе власти скрывают пришельцев.

Создателю страницы Мэтти Робертсу администрация Facebook сообщила, что удаление произошло из-за нарушения стандартов сообщества. Он несколько раз создавал страницу заново, но все они были удалены. Сейчас по ссылке, ведущей на страницу, отображается ошибка о недоступном контенте.

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Ранее в интервью The Washington Post представитель военных Лора Макэндрюс заявила, что американские военные готовы с оружием защищать «Зону 51. Эта база — действующий полигон, и ВВС США готовы выстроить оборонительную стену.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Пользователи Facebook угрожают «”Зоне 51”».