Пользователи Facebook угрожают «Зоне 51»

Американские военные готовы с оружием защищать «Зону 51», на штурм которой этой осенью собрались почти 2 млн человек. Эта база — действующий полигон, и ВВС США готовы выстроить оборонительную стену, заявила в интервью The Washington Post представитель военных Лора Макэндрюс. Некоторое время назад в Facebook пользователи начали организовывать штурм «Зоны 51», так как считают, что власти скрывают там пришельцев. На встречу собрались пойти почти 2 млн пользователей, еще почти 1,5 млн интересуются этим событием. Кто и почему хочет штурмовать военный объект? И что там находится на самом деле? Разбирался Глеб Силко.

«Зона 51» всегда была поводом для множество споров, а в какой-то момент и вовсе стала нарицательной для всего, что связано с невнятными конспирологическими теориями. Легенда гласит, что на секретной авиабазе военные держат в заточении инопланетян, исследуют сбитые или упавшие на землю летающие тарелки, а многочисленные якобы фотографии пришельцев с вытянутой головой были сделаны именно там. В итоге «Зона 51» стала своеобразным культурным достоянием. Интерес к ней до сих пор так велик, что люди не захотели дожидаться, когда, правда, наконец, станет известна, а решили взять ее своими руками — штурмом «Зоны 51».

Все началось с шуточной встречи, которую организовали в Facebook, и теперь люди со всего мира готовятся в сентябре отправиться в Неваду, чтобы лично узнать, скрывают ли военные пришельцев.

Но почему эта встреча стала такой популярной? Одни говорят, что дело в огромном количестве мемов, которые появились на эту тему, например, что люди побегут на штурм в стиле Наруто из одноименного аниме: когда тело наклоняется вперед, руки отводятся назад и, громко крича, человек устремляется к цели.

Но многие действительно верят, что в «Зоне 51» скрывают пришельцев. В этом, например, убежден уфолог Евгений Убийко. Он, кстати, соорудил капсулу, которая позволила бы ему выжить в апокалипсисе, который должен был случиться в декабре 2012 года. «Там многоуровневая подземная база, и, судя по информации о ней, там действительно исследуют инопланетные технологии, в том числе и контакты с внеземными цивилизациями. То есть американцы строили свой полигон и вдруг докопались до подземной базы инопланетян. Потом соединили их и стали не то что дружить, а как бы общаться, договариваться. Но, в любом случае, у инопланетян здесь завоевательская миссия, а наши получают не совсем верные технологии», — рассказал Евгений Убийко.

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Но председатель Уфологической комиссии Русского географического общества Михаил Герштейн успокаивает — ничего такого в «Зоне 51» нет, и это давно известно, а тем, кто отправится штурмовать эту военную базу, придется непросто: «Как обычно в таких случаях, ровным счетом ничего не произойдет. Потому что эта база настолько удалена и настолько тяжело до нее добраться, что там окажутся, дай бог, человек 10-15, постоят за периметром, естественно, их никуда не пустят, они развернутся и поедут обратно. База предназначена в первую очередь для испытания самых новейших секретных летательных аппаратов, именно там впервые полетел самолет-разведчик U-2, сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71. О том, что там испытывают сейчас, мы можем только догадываться».

Очевидно, что 20 сентября, если какие энтузиасты и придут к «Ззоне 51», то их будет значительно меньше 1 млн человек. Всемирный флешмоб — это просто огромный и продолжительный мем, новая форма культуры, и большинство это понимает. Правда, есть и недовольные — зачем было так рано объявлять о штурме? Ведь теперь к 20 сентября военные наверняка перевезут всех инопланетян и их технологии на другую базу.

В то же время, в отелях, которые расположены в относительной близости района с «Зоной 51», заканчиваются места. Любопытные и туристы уже начали бронировать там комнаты на 20 сентября.