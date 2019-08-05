«Яндекс» стал соинвестором проекта MEL Science

Одним из инвесторов проекта MEL Science стала компания «Яндекс». О завершении инвестиционного раунда на $6 млн “Ъ” рассказали в пресс-службе Sistema_VC (венчурный фонд АФК «Система») и подтвердили в «Яндексе».

Лид-инвестором раунда выступил венчурный фонд TMT Investments, который, как сообщал Rusbase, вложил в MEL Science $2 млн в феврале 2019 года. Сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин подтвердил “Ъ” инвестиции в проект. Соинвесторами стали фонды Sistema_VC, Digital Horizon (также вложили $2 млн) и PhystechVentures, а также «Яндекс». В интернет-компании не раскрыли сумму вложений. «Это логичный шаг в сторону развития наших IT-продуктов для образовательных учреждений. Мы видим возможную синергию MEL Science и "Яндекс.Учебника"»,— пояснили в пресс-службе «Яндекса».

MEL Science — образовательная платформа, предлагающая химические наборы по подписке и развивающая VR-технологии. Проект также продвигает образовательный контент, на который в социальных сетях подписаны более 1 млн человек. Офисы MEL Science расположены в Лондоне и в Санкт-Петербурге, компания активно работает на американском рынке. Привлеченные средства пойдут на внедрение продуктов в школьные образовательные программы.

В 2016 году стартап уже привлек $2,5 млн от Sistema_VC, в 2017-м — $2,2 млн, Sistema_VC также лидировала в раунде. После очередного раунда контроль в компании сохранили сооснователи MEL Science Василий Филиппов и Сергей Сафонов.

Дмитрий Шестоперов